Мария Порошина: "Рождение ребенка — очень важный момент в жизни любой женщины"

Мария Порошина снялась в продолжении многосерийного фильма "Анна Медиум". Режиссером выступила Елена Николаева, а партнерами Порошиной стали Павел Трубинер, Евгения Симонова и другие. В новых сериях героиня Марии рожает четвертого ребенка и сталкивается с одним из самых опасных и сильных противников. Анне Островской приходится буквально разрываться между работой и личной жизнью, передает Starhit.

"Рождение ребенка — очень важный, значимый момент в жизни любой женщины. Каждая женщина тратит очень много сил, внимания на нового члена семьи, а так как у моей героини еще и три дочки, конечно, все ее заботы направлены на детей. Но у Анны постоянная дилемма, ей сложно разделять семью и работу, она разрывается, потому что от нее, от ее помощи зачастую зависит человеческая жизнь, человеческая боль, страдания. И она старается быть полезной, делает то, что знает и может, чтобы максимально помочь следствию и людям", - рассказала Мария Порошина.

Кстати, актриса не понаслышке знает, каково это иметь большую семью. Ведь у Марии Порошиной пятеро детей. Старшая дочь Полина от актера Гоши Куценко взрослая и давно живет самостоятельно. А на попечении Марии дети Серафима, Аграфена, Глафира и сын Андрей. Трех дочек Порошина родила от мужа, актера Ильи Древнова. А вот кто является отцом единственного сына актрисы, неизвестно до сих пор, хотя мальчик появился на свет еще в 2019 году. Говорят, сейчас Мария Порошина снова замужем, но имя супруга держит в секрете.