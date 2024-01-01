Суд велел Бакальчуку выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей

Савеловский суд Москвы обязал Владислава Бакальчука выплатить бывшей жене Татьяне Ким, владелице крупного российского маркетплейса Wildberries, компенсацию в рамках дела делу о разделе имущества при разводе. Об этом в понедельник, 21 апреля, рассказали в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

Как сообщает "Интерфакс", решением суда Владислав Бакальчук получил седьмую часть доли от общего имущества. Он получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в подмосковном Зарайске, принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах.

Однако, утверждают в пресс-службе РВБ, из-за несоответствия полученных активов долям сторон суд обязал Бакальчука выплатить Татьяне Ким 217 миллионов рублей.

В 2024 году Владислав Бакальчук неожиданно заявил, что его жена пропала, а компанию Wildberries, которой он якобы посвятил годы жизни, хотят "захватить" рейдеры. Затем Татьяна Ким (тогда еще, в замужестве, Бакальчук) вышла на связь и опровергла слова мужа. Женщина объявила, что с Бакальчуком разводится, а бизнес по-прежнему принадлежит ей и продолжает развиваться.

Поскольку комментарий по этому поводу дал глава Чечни Рамзан Кадыров, журналисты решили поинтересоваться отношением Кремля к ситуации вокруг Wildberries. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что администрация главы государства не может "влезать в какие-то семейные и тем более в деловые отношения".