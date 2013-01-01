Ватикан раскрыл детали смерти папы римского: Франциск вернулся в дом Отца

Предстоятель Римско-католической церкви Франциск I скончался после долгой болезни в понедельник, 21 апреля, в 7:35 утра по местному времени (8:45 мск). Об этом рассказали в пресс-службе Святого престола.

Как сообщает Ватикан, папа римский Франциск, руководивший католической церковью с марта 2013 года, вернулся в дом Отца в возрасте 88 лет. Произошло это в понедельник Светлой седмицы, после празднования Пасхи христианами всего мира.

Святой престол напомнил, что Франциск "учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в отношении самых бедных и маргинальных слоев населения". Всю свою жизнь он посвятил служению Господу и церкви, цитирует заявление Ватикана Vatican News.

Между тем в интернете распространяются слухи о якобы предстоящем Апокалипсисе. В трудах ирландского святого Малахии (1094-1148) нашли запись о том, что после 112-го папы римского, который окажется последним, католическая церковь прекратит свое существование, а мир погрузится в хаос.

При этом цепочка, которой пытаются привязать к этой записи папу Франциска, довольно хлипка. Малахия утверждал, что последним понтификом будет "Петр Римлянин". Имя "Петр" переводится с греческого языка как камень. Папу Франциска в миру звали Хорхе Марио Бергольо, а корень фамилии "Бергольо" может означать "гора" (корень berg имеет такое значение в германских языках).