В программу льготного автокредитования в России задумали включить семьи с детьми

Министерство промышленности и торговли России планирует вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования. Об этом рассказал руководитель ведомства Антон Алиханов.

Как пишет "Коммерсантъ", в кулуарах презентации новой модели АвтоВАЗа — Lada Iskra — на заводе компании в Тольятти политик рассказал, что уже включенные в эту программу категории населения "во многом насыщены, воспользовались мерами".

В дальнейшем, по словам Алиханова, "будем расширять на семейный автомобиль" в расчете на то, что это подстегнет спрос на отечественные машины и улучшит ситуацию на российском авторынке.

Соответствующее поручение поступило от первого вице-премьера и прежнего главы Минпромторга Дениса Мантурова. Новая категория может быть включена в программу льготного автокредитования уже в апреле.

Ранее эксперты Общественной палаты и Росстата заявляли, что в качестве стимула для рождения третьих и последующих детей можно использовать различные льготы для многодетных. Например предлагалось ввести льготные кредиты на покупку машины отечественного производства для всех многодетных.

Между тем федеральное правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики и поддержки многодетных семей, которая будет действовать в России до 2036 года. В частности, в качестве мер поддержки родителям государство будет способствовать в возможностях улучшения жилищных условий. Также россиянам помогут совмещать рождение детей с учебой и работой.