Суд посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Бутырский суд Москвы признал убитого в Москве в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Это решение было оглашено в понедельник, 21 апреля.

Как сообщает РИА Новости, суд также постановил прекратить уголовное дело, которое велось в отношении Михаила Хачатуряна, в связи со смертью подсудимого.

Продолжается уголовное преследование трех дочерей Хачатуряна, обвиняемых в его убийстве. Защита надеется, что признание мужчины виновным в насилии над девушками поможет добиться прекращения дела в отношении них или же оправдательного приговора, если суд все же рассмотрит дело по существу.

Михаил Хачатурян был убит в июле 2018 года. Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, предъявили троим его дочерям, младшая из которых на тот момент была несовершеннолетней. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы, хотя в России к женщинам такую меру не применяют.

Девушки в свою защиту рассказали, что отец систематически подвергал их насилию — и физическому, и психологическому. Само убийство, по их словам, произошло, когда Хачатурян набросился на них с ножом, находясь под действием наркотиков.

Тем временем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что криминальные посягательства в отношении несовершеннолетних становятся все более безнравственными, жестокое обращение с детьми стало распространенным явлением. Зачастую насильственные преступления в отношении несовершеннолетних совершают их же близкие.