Кейт Миддлтон пропустила пасхальную службу: рак вернулся?

Накануне, 20 апреля, и католики и православные христиане отмечали Пасху. По такому случаю в Великобритании прошли церковные службы. На одной из таких, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, собралась практически вся британская королевская семья, однако Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми церемонию решили пропустить — уже во второй раз подряд.

В 2024 году Пасху супруги встретили в тесном семейном кругу. Это произошло вскоре после того, как Кейт Миддлтон официально рассказала о том, что борется с онкологией, и сложила с себя часть полномочий. В Сети теперь ходят самые разные версии, почему в этом году вроде как выздоровевшая принцесса вдруг отказалась выходить в свет с супругом и тремя детьми, ведь посещение пасхальной службы является традицией в королевской семье.

Некоторые интернет-пользователи даже предполагают, что у Кейт снова возникли проблемы со здоровьем, а кое-кто и вовсе боится, что к ней мог вернуться рак. Впрочем, недавно принцесса Уэльская с супругом, принцем Уильямом, и детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи отдыхала в горах и не выглядела болезненно. Поэтому фанаты уверены, что Кэтрин просто решила продлить семейные каникулы.