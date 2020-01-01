В Госдуме призвали давать маткапитал на каждого ребенка с увеличением на 25%

Материнский капитал нужно выплачивать при появлении первого, второго и последующих детей, причем сумма выплаты с каждым последующим ребенком должна превышать предыдущую на 25%. Такое мнение озвучила в понедельник, 21 апреля, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По словам парламентария, маткапитал — это наиболее действенная из всех мер государственной поддержки материнства и семей с детьми, однако с 2020 года выплату стали давать сразу за рождение первого ребенка, из-за чего "у нас застопорилось рождение второго ребенка".

Останина списывает это на то, что в 80% случаев материнский капитал идет на приобретение жилья, а как только семьи взвалили на себя "ипотечное ярмо", они уже не спешат рожать второго ребенка.

Если же давать маткапитал не только за первого, но и за каждого последующего ребенка, причем каждая очередная выплата будет выше предыдущей на 25%, "эта мера даст нам демографический взрыв", цитирует депутата ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что в 2025 году материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тысяч рублей, а на второго и последующих (если семья еще не получала такую выплату) он составит 912 тысяч рублей.

Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков разработали поправки, которыми предлагается освободить от налога на доход (НДФЛ) женщин в возрасте до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка. При этом доход женщины не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда.