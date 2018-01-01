Суд поставил точку в деле сестер Хачатурян

Виновен по всем пунктам обвинения. Такое решение вынес суд в отношении Михаила Хачатуряна. И хотя сам мужчина был убит, против него было возбуждено уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Нанесение телесных повреждений" и "Изготовление порнографических материалов". В качестве потерпевших (или даже жертв) - родные дочери: Кристина, Ангелина и Мария. Одновременно они являются обвиняемыми в деле об убийстве отца. Вот только адвокаты с самого начала этого дела семь лет назад заявляли: девушки защищались.

"Он угрожал их жизни, здоровью. Покушался на их сексуальную неприкосновенность. Поэтому необходимая оборона является установленным фактом", - отметил Ярослав Пакулин, адвокат Марии Хачатурян.

Как установило следствие, 27 июля 2018 года Михаил Хачатурян вернулся домой после лечения в психоневрологическом центре. Отругал дочерей за беспорядок и якобы ненужные денежные траты. Даже распылил в лицо девушкам перцовый газ. А потом, когда он уснул в своем кресле, сестры его убили. Удары наносили ножом и молотком. С самого начала расследования этого громкого уголовного дела начали вскрываться ужасающие подробности жизни семьи Хачатурян.

Аудиозапись - лишь самые невинные угрозы в адрес дочерей со стороны отца. Как утверждали девушки, они жили словно рабыни. Должны были выполнять любые прихоти родного папы. И в школу Михаил их не отпускал, чтобы девочки не проболтались. И даже гулять разрешал очень редко. Бил и насиловал.

Девушки сейчас на свободе. Но на них наложен запрет определенных действий. Нельзя в том числе общаться с прессой и друг с другом. Видятся, по сути, только в суде. В связи со смертью обвиняемого уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна прекращено. Часть его родственников по-прежнему уверены в его невиновности и намерены обжаловать решение суда.

Адвокаты девушек надеются, что сегодняшнее решение суда останется в силе. И тогда, по их мнению, Следственный комитет должен будет их дело переквалифицировать с убийства на необходимую самооборону.