Собянин: В Тропарево-Никулине открылся новый учебный корпус школы №1329

Сегодня в столичном районе Тропарёво-Никулино новый учебный корпус школы №1329 открыл свои двери для учеников. Об этом на совей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин. Здание с необычным архитектурным решением достроили оперативно. Там создали универсальные и специализированные кабинеты, есть современные лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, и даже многофункциональный библиотечный центр с медиатекой. Школа стала ярким акцентом среди жилой застройки района.

У этого робота — важная задача: он помогает сохранить урожай, находя повреждения в зерновых рукавах — длинных полимерных мешках, в которых хранят зерно прямо на полях. Если рукав поврежден или что-то не так с содержимым, датчики оперативно обнаружат проблему, а робот подаст сигнал. А придумали разработку ученики пятого класса.

Собрать такого робота не так просто. Но в школе 1329 для старта есть всё: оборудование, материалы и наставники. Именно для этого здесь и построили новый корпус — просторный, современный и хорошо оснащённый.

"Для учащихся и педагогов подготовили универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, спортивный зал и зал для проведения мероприятий. На прилегающей территории разместили спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол, прыжковую зону и место для отдыха", - сообщил Собянин.

В лабораториях школьники проводят сложные опыты. Многие уже участвуют и побеждают на научных олимпиадах — и всё это благодаря практике, которую они получают с первых занятий.

"У каждого есть своё рабочее место, у каждого есть свой набор оборудования. На олимпиадах всегда есть практических тур, и такое оборудование позволит нам более комплексно подходить к подготовке практического тура", - пояснила Екатерина Шорина, куратор химических классов, учитель химии школы №1329.

И уроки технологии здесь — совсем другие. Девочки больше не варят супы, а мальчики не орудуют напильниками. Все изучают современные технологии — от программирования до пилотирования дронов.

"Ни как когда-то раньше было, учебные классы с партами, здесь, предположим, у нас есть уже готовое поле, на котором мы можем запускать дроны, например, в соседнем кабинете мы можем заниматься разработками, потому что там все для этого предназначено, все для этого сконструировано", - отметил Николай Шонин, учитель информатики и технологии.

Снаружи — футуристичный фасад с зеркальными панелями и цветными рамками у окон, внутри — много света и удобное зонирование. Всё продумано и для комфорта, и для доступности.

"Здесь то, что никто не видит, эксплуатируемая кровля, здесь современное инженерное оборудование по подаче тепла, по экономии воды, здесь установлены современные счетчики, системы приточной вентиляции, системы дымоудаления, то есть это современный объект инженерной мысли", - рассказал Андрей Рожков, заместитель генерального директора компании-застройщика.

В новом корпусе на 400 мест работают инженерные и медиаклассы, проходят городские образовательные проекты и кружки. Это часть большого комплекса школы, где учатся больше 4 тысяч ребят. И почти каждый из них уже нашёл занятие по интересам.