В Москве прошел первый конгресс офтальмологов

Проблемы с о зрением у Людмилы Владимировны начались после ковида. Женщина принимала сильнодействующие препараты, которые спровоцировали грибок во рту, а тот со временем поразил глаза. В Боткинскую больницу она приехала из Крыма практически слепой, теперь зрение постепенно возвращается. Здесь ей провели сквозную кератопластику - трансплантацию роговицы.

А вот Тамара Спиридоновна о своем диагнозе узнала случайно, теперь всем знакомым твердит – проходить обследование нужно регулярно!

Глаукома, катаракта, отслойка сетчатки - сегодня такие операции для московских медиков стали рутиной. Врачи Боткинской больницы постоянно разрабатывают новые технологии лечения. Например, научились стабилизировать глазное давление, создавая два канала оттока глазной жидкости.

Своим опытом врачи делятся на Первом московском конгрессе офтальмологов. В программе - не просто теория, а реальная практика: новые методы лечения глаукомы и катаракты, работа с современным оборудованием.

Один из таких аппаратов - лазер для операций сетчатке. На экране врач видит мельчайшие разрывы тканей глаза, сосудистые патологии, пигментные пятна. Особенность в том, что сразу после этой диагностики можно провести безболезненную операцию. Кстати, на конгрессе проверить свое зрение может каждый желающий.

Благодаря взаимодействию офтальмологов, стоматологов и ЛОР-врачей удается лечить самые сложные случаи. Во многих из них без комплексного подхода не обойтись. Как в случае одного из пациентов - ему уже делали операцию на роговице, но он продолжал слепнуть, причина была неизвестна.

"Когда я поняла, что причина – больные зубы, я сказала: пока вы не вылечите зубы, операции не может быть. Ему удалили 12 зубов, он санировал полностью полость рта, гайморовы пазухи. Я ему сделала операцию. Сегодня он видит 70 процентов", - рассказывает Гульжияна Аржиматова, главный внештатный офтальмолог Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н., руководитель Московского офтальмологического центра ММНКЦ им. С.П. Боткина.

Офтальмологи уверены - скоро смогут вылечить любое заболевание, вернуть зрение человеку не по волшебству, а благодаря многолетней практике.