Театр Моссовета представил "Женитьбу" Гоголя в новом прочтении

Кризис среднего возраста с его вопросами о смысле бытия подкрадывается незаметно. И заставляет даже убежденных холостяков, неважно, 19 века или 21-го, задуматься: а не жениться ли? Современность на сцене театра Моссовета буквально врывается в быт гоголевских героев. Пол барских хором бесшумно бороздит робот-пылесос, молчаливый Степан ловко обращается с соковыжималкой. Когда сцена пустеет, из сумрака появляются новые герои, точнее - героини. В кокошниках.

"Я отталкивался от желания придать достаточно банальной бытовой истории характер серьезный, широкий, мощный. Поэтому возникла сразу идея, чтобы был какой-то хор, в общем - как древнегреческий театр, только хор этнический, наша этническая музыка", - говорит режиссер-постановщик Евгений Марчелли.

Действующие лица комедии "Женитьба" все те же: нерадивые женихи, в погоне за наживой забывающие о невесте, расчетливая сваха. А вот главная героиня – не совсем по Гоголю: искренняя и полная детской непосредственности.

Как и первая любовь для Агафьи Тихоновны, для ее исполнительницы Ники Здорик роль стала первой серьезной на сцене.

"Мне нравится таких играть. Немножко неординарных, сумасшедших. Ей хочется любить, ей хочется чувствовать, общаться, ей хочется-хочется-хочется", - рассказывает актриса.

Жених в летах Подколёсин предсказуемо идет на попятную – из воображаемого окошка прямо в зал. Надежду на лице несостоявшейся невесты сменяет безысходность, смешки в зале умолкают. Комедия ситуаций, анекдот превращается в драму. Закончится ли пьеса по-гоголевски печально? Или женитьба в новом прочтении-таки состоится? Ответ на этот вопрос зрители получат в конце спектакля.