Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Главное

Сердце 266-го римского понтифика перестало биться в 8:35 утра по Москве. Сначала - короткое сообщение на официальном сайте Святого престола. И вскоре – заявление кардиналов: "Епископ Рима Франциск вернулся в Отчий дом. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви".

Для почти полутора миллиардов католиков новость стала совершенно неожиданной. Казалось, что понтифик окончательно оправился от последствий недавней тяжелой болезни. Пять недель Франциск находился в больнице с респираторной инфекцией. И почти все это время – в критическом состоянии. Врачи дважды спасали его жизнь.

С середины марта понтифику стало намного лучше. Перед Пасхой он посетил заключенных в одной из римских тюрем. В Страстную субботу принял вице-президента США с супругой. А в воскресенье обратился к собравшимся на площади Святого Петра с традиционным пасхальным посланием "Городу и миру". Правда, обращение за него зачитали. Но у папы хватило сил пусть слабым голосом, но лично благословить паломников.

Соболезнования в адрес Святого Престола поступают со всего мира. В первую очередь из Латинской Америки, где папа Франциск с самого его избрания в 2013 году стал национальным героем. И не только потому, что стал первым папой из Латинской Америки. Уроженца Аргентины Хорхе Марио Бергольо считали "своим парнем": он родился в рабочей многодетной семье, отличался скромностью и простотой в общении, выступал против капитализма и за борьбу с глобальным потеплением. Наконец, он был страстным футбольным болельщиком.

По консервативной римской курии Франциск прошелся как торнадо. Бурный восторг во всем мире встретила его реформа Банка Ватикана, который был впервые подвергнут независимому аудиту. А также широкое расследование случаев сексуального насилия среди священнослужителей.

"Он начал ряд необходимых для Церкви фундаментальных реформ. Мне нравится думать о Франциске как о папе-разрушителе. Он приехал сюда как аутсайдер, никогда не работавший в Риме. И перевернул все с ног на голову", - отметил Кристофер Лэмб, журналист.

Но вот остальные идеи понтифика встретили понимание не везде. Слишком уж резким оказался либеральный курс Франциска. Особенно на фоне предшественника – традиционалиста Бенедикта 16-го.

"На так называемых "синодах" в Риме он проводил дискуссии по спорным вопросам. Таким, как посвящение женщин в сан диакона или пастырское окормление представителей сексуальных меньшинств", - рассказал Джошуа Макэлви, журналист.

Не особо успешными оказались и попытки Франциска стать "папой для всех" и на внешнеполитической арене. Первая в истории встреча предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей в Гаване завершилась, по сути, ничем. Трижды папа встречался с Владимиром Путиным. А по поводу конфликта на Украине, несмотря на давление западных стран, занял примирительную позицию – неизменно выступал за диалог и прекращение огня без жестких обвинений в адрес Москвы или Киева.