Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью предстоятеля Римско-католической церкви Франциска I. Понтифик умер утром понедельника Светлой седмицы — 21 апреля.

В телеграмме, адресованной камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу — главе Апостольской палаты, который управляет финансами и имуществом Папского престола.

Как подчеркнул Путин, папа римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости.

Российский лидер, которому лично доводилось общаться с Франциском, пообещал хранить светлую память о нем. Всему католическому клиру Владимир Путин выразил слова сочувствия и поддержки, сообщает пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что неоднократно встречавшиеся Владимир Путин и Франциск I относились друг к другу с большим уважением.

Соболезнования выразил и вице-президент США Джей Ди Вэнс — он оказался одним из тех, кому выпала возможность встретиться с папой римским Франциском буквально накануне его кончины. Американский политик напомнил в социальной сети Х о трогательных и красивых проповедях понтифика в первые дни пандемии коронавирусной инфекции.

В американском Белом доме опубликовали фотографию понтифика с президентом США Дональдом Трампом и Вэнсом, сопроводив ее подписью "Покойся с миром".