Кудрявцева не поверила словам Мамаевой: "Давай не обманывай"

Блогер Алана Мамаева стала новой гостьей программы "Звезды сошлись", ведущей которой является Лера Кудрявцева. Не секрет, что Алана Мамаева известна не только тем, что участвует в различных шоу, но и потрясающей стройностью, хотя многие поклонники в Сети убеждены, что у нее сильный недобор веса. Фанаты регулярно беспокоятся за состояние Аланы, некоторые даже считают, что у нее психологические проблемы, а кое-кто и вовсе подозревает у Мамаевой анорексию. При росте 178 см она весит 52 кг.

Однако сама блогерша считает, что ей следует еще немного похудеть. Дело в том, что после съемок в реалити-шоу "Звезды в джунглях" она не могла контролировать аппетит и постоянно испытывала чувство голода. В результате, сообщила Алана, она поправилась и теперь ей нужно скинуть пару килограммов, чтобы быть в идеальном весе. Мамаева подчеркнула, что ест все, даже мучные изделия.

"Давай не обманывай. Булки она любит", - усомнилась в ее словам ведущая Лера Кудрявцева.

Алану Мамаеву поддержала ее приятельница Мария Погребняк, также присутствовавшая в студии. Она рассказала, что Алана действительно не отказывает себе в еде, позволяет даже фастфуд и пиццу на ночь, но стоит появиться лишним килограммам, как блогерша впадает в панику, начинает комплексовать и отказывается сниматься и фотографироваться.

"Алана, тебя сейчас хочется пожалеть и накормить", - призналась Лера Кудрявцева собеседнице.