Песков рассказал о роли США в пасхальном перемирии между Россией и Украиной

Объявление пасхального перемирия в рамках специальной военной операции на Украине было инициативой российского лидера Владимира Путина. Об этом рассказал в понедельник, 21 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У пресс-секретаря президента России поинтересовались в связи с завершением действия пасхального перемирия, какова роль Соединенных Штатов в этом решении и были ли контакты между Москвой и Вашингтоном по этому поводу.

Песков пообещал, что Кремль предоставит всем заинтересованным сторонам все данные о фактах нарушения пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он также напомнил про заявление российского Министерства обороны, которое как раз и уполномочено давать "какую-то оценку с военной точки зрения". Ведомство привело данные по фактам нарушения пасхального перемирия с украинской стороны, а сверх этого, как заявил Песков, ему "добавить нечего", сообщает ТАСС.

При этом представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин и вся российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, продолжая работу и с американской стороной. При этом Песков выразил надежду на то, что эта работа даст свои результаты.

Между тем советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что киевский режим использовал пасхальное перемирие для упрощенной реализации собственных задач, направленных на удары по российской территории, а также на "латание дыр" на линии фронта.

Чиновник подчеркнул, что в эти 30 часов перемирия, строго соблюдавшегося российскими бойцами, со стороны врага "работало, традиционно, все: артиллерия, дроны разного калибра, минометы".