Столичные рестораторы собирают помощь для бойцов СВО и Курской области

11 кафе в районах Аэропорт, Ховрино, Беговой и Войковский помогают бойцам СВО и Курской области. Также к отправке гуманитарных грузов присоединились и два заведения общепита из Бирюлева Западного.

Причем предприниматели передают много вещей, посылки собирают в соответствии с сезоном. Так, рекордсменом по количеству собранной одежды стал район Люблино Юго-Восточного административного округа: сотрудники местного китайского ресторана отправили бойцам 500 шапок, тысячу пар носков и две тысячи стелек.

Отметим, что столичные организации принимают активное участие в сборе помощи для участников СВО и гуманитарных грузов жителям новых и приграничных территорий. Многие из них привозят собранные товары в штабы "Москва помогает". Они также проводят мероприятия по реабилитации и социализации бойцов и вместе с волонтерами выезжают к тем, кто находится на лечении.

Не отстают и московские школы. Как рассказали в столичной мэрии, учащиеся собирают гуманитарные грузы, отправляют письма и открытки, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи.