Праздничные традиции: "Активный гражданин" запустил голосование ко Дню Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Активный гражданин" началось новое голосование. Москвичам предлагают рассказать, как они проводят 9 Мая, а также о боевых и трудовых подвигах их предков. Об этом в понедельник, 21 апреля, рассказала пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления" со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Как отметила Сергунина, в праздник многие москвичи вместе смотрят трансляцию Парада Победы, ходят на выставки, участвуют в праздничных и патриотических программах. Среди других вариантов ответа – просмотр военных фильмов и возложение цветов к мемориалам.

Также "активные граждане" могут вписать что-то свое. К примеру, кто-то любит путешествовать по городам-героям, бывает на исторических реконструкциях или посещает экскурсии по достопримечательностям Москвы.

На странице голосования можно найти ссылку на афишу всех городских событий, посвященных 9 Мая. Это кинопоказы, экспозиции, концерты и многое другое. В новостном разделе проекта опубликуют истории людей, прошедших войну, материалы о работе метро в 1940-е и заметки о домах, сохранивших память тех лет.

Ранее сообщалось, что на территории комплекса "Метрополис" открылась выставка к 80-летию Победы, посвященная героям Камчатки в годы Великой Отечественной войны. На прямую связь вышел космонавт Олег Артемьев — в экспозиции представлен сделанный им снимок Камчатки из космоса.

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Российская академия образования организовала Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященный 80-летию Победы. Школьники от 6 до 18 лет включительно могут до конца сентября присылать работы, выполненные в разных техниках.

Музей Победы в столице проводит ставшую уже регулярной акцию "Мы помним". Все посетители смогут увидеть светозвуковую инсталляцию "Дорога к Победе" и внести истории своих родственников в проект "Лица Победы".