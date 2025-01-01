В России слышали от Вашингтона на разных уровнях, что членство Украины в НАТО исключено — это "вызывает наше удовлетворение". Такое заявление сделал в понедельник, 21 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, это всецело "совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом, потому что это представляло бы собой угрозу для национальных интересов Российской Федерации".

Дмитрий Песков также напомнил, что именно стремление киевского режима добиться членства в НАТО явилось одной из первопричин специальной военной операции на Украине, сообщает "Интерфакс".

Киевский режим пытается пугать западных спонсоров "российской угрозой", чтобы вытянуть из них приглашение в Североатлантический альянс. Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что никто не обещал, что возможность членства Украины в военно-политическом блоке станет частью мирного соглашения по урегулированию конфликта с Россией.

Тем не менее, НАТО не прекращает накачку украинских националистов вооружениями и боевой техникой. Рютте отмечал, что только лишь за первые три месяца 2025 года киевскому режиму от альянса было выделено приблизительно 20 миллиардов евро на "поддержку безопасности".