Киркоров нарушил правила на шоу "Маска": "Потянем эту интригу"

В рамках шоу "Маска" состоялся второй полуфинал. В этом выпуске свои яркие номера представили пять участников: Далматин, Вождь, Сокол, Страус и Боксер. Судьи приняли решение разоблачить Страуса. Председатель жюри Филипп Киркоров долго колебался, но в итоге свой голос отдал за Далматина. В итоге он прошел в финал.

Зрители ждали разоблачения Страуса. Многие поклонники в Сети из раза в раз гадают, кто же скрывается под маской. Однако Филипп Киркоров принял сенсационное решение - не раскрывать личность Страуса.

"Можно мне, как председателю, сделать предложение? Я понимаю, что Страус должен открыть маску. Правила есть правила. Для всех они одинаковые, но... А что, если Страус откроет нам маску в самом начале нашего финала в Кремле? Потянем эту интригу. Начнем грандиозный финал именно с этого", - сказал Филипп Киркоров.

Ранее стало известно, что певец Ярослав Сумишевский оказался Окунем в шоу "Маска". Интересно, что слухи об этом ходили уже давно, поделился предположением председатель жюри Филипп Киркоров. В первом комментарии после того, как покинул программу, артист рассказал, что поначалу ему предложили несколько масок: Богатырь, Окунь и Цыпленок. Сумишевский признался, что ему приглянулся Богатырь, но затем его выбор пал на Окуня, потому что артист и его команда решили, что его иначе быстро раскроют.