Трагедия, при которой серьезнейшим образом пострадал ребенок, произошла в Белгородской области по вине его собственных родителей. Об этом в понедельник, 21 апреля, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале политик рассказал о результатах оперативного заседания областного правительства, на котором, в числе прочих тем, обсуждали и это ЧП. Как оказалось, взрослые принесли мину домой и дали поиграть ребенку. Боеприпас сдетонировал — 12-летний мальчик получил тяжелые ранения.

Гладков попросил прокуратуру, детского омбудсмена Белгородской области Галину Пятых и своего заместителя Андрея Милехина дать правовую оценку этим событиям, подчеркнув, что, по предварительным сведениям, мину принес домой военнослужащий.

Белгородский губернатор велел принять все необходимые меры для обеспечения безопасности детей, в том числе в образовательных учреждениях — показывать на занятиях 3D-муляжи взрывных устройств, организовать практические занятия с участием сотрудников МЧС и Минобороны, провести "Уроки с саперами" и так далее.

О том, что ребенок в Белгородской области подорвался на мине, сообщалось 16 апреля. Тогда ребенок погиб. Гладков выразил искренние соболезнования семье мальчика, подчеркнув, что тяжелее горя потери ребенка ничего быть не может. Через несколько дней после этого разыгралась новая трагедия, но на этот раз ребенка успели в тяжелом состоянии привезти в больницу и прооперировать.

Националистам придется ответить за совершенные ими преступления в отношении мирного населения. Например, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что боевики ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на жителей, которые пытались эвакуироваться из Суджи.