Захарова отметила неумение Запада конкурировать на правовой основе

Западные государства стремятся решать исключительно собственные экономические задачи и не умеют конкурировать в торговле, соблюдая правовые нормы и законы. На это указала в понедельник, 21 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница, улучшения ситуации в глобальных экономических отношениях в ближайшем будущем можно не ожидать, ведь Запад исторически практикует торговые и санкционные войны.

На этом фоне опыт, который Россия приобрела в условиях санкционного давления извне, приобретает абсолютную бесценность, им необходимо пользоваться в жизни и развивать, цитирует Захарову ТАСС.

Ранее настоящую торгово-пошлинную войну объявил практически всему миру президент США Дональд Трамп. Он пообещал, что больше никто не сможет извлекать выгоду из его страны, а полученные от новых драконовских импортных пошлин барыши направят на погашение государственного долга Соединенных Штатов. Правда, другие страны не согласились молча терпеть решение Вашингтона и пригрозили ответными огромными пошлинами.

Более того, Китай, который американские власти открыто называют своей главной внешнеполитической угрозой, решил объединиться с Европой в торговом противостоянии против США. Лидер КНР Си Цзиньпин предупредил, что в торговых войнах не бывает победителей, а идти против всего мира означает изолировать себя.