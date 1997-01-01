Екатерина Гусева показала дочь: растет красавицей

В 1997 году популярная актриса Екатерина Гусева вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Владимир Абашкин. В этом браке у артистки родилось двое детей: сын Алексей и дочь Анна. В недавнем интервью Гусева хвасталась достижениями наследницы: она сдала ГТО на золотые значки. Кроме того, по акробатике у нее теперь полный комплект медалей от Москомспорта - бронза, серебро и золото. Впрочем, наследница Гусевой не только спортом занимается, но еще и музыкой - она играет в оркестре на клавишных гуслях.

А еще периодически Аня выходит с Екатериной Гусевой на сцену. Так, обе приняли участие в благотворительном спектакле, деньги от продажи билетов на который пошли в помощь больным детям. По словам актрисы, зрители разобрали все билеты.

"Полный аншлаг! Благодарим вас, дорогие друзья, за ваши добрые, отзывчивые сердца, за желание помогать, за вашу любовь и неравнодушие!" - поблагодарила Екатерина Гусева, опубликовав на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фото, на котором запечатлена с дочкой Анной.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах как Екатерине, так и Анне. По мнению особенно наблюдательных поклонников, наследница растет настоящей красавицей, но совсем не похожа на мать.