Названа причина смерти папы римского Франциска

Папа римский Франциск I умер, по всей вероятности, от инсульта или кровоизлияния в мозг. Такие сведения в понедельник, 21 апреля, приводят итальянские журналисты.

Хотя больше месяца понтифика лечили от воспаления легких и сопутствующих осложнений, причина его кончины не имеет отношения к проблемам с дыханием, утверждает La Repubblica.

Врачи рассказали, что "папа ушел спокойно", хотя источники ТАСС сообщали, что в ночь на 21 апреля состояние Франциска I резко ухудшилось, а к 6 часам утра стало очевидно, что смерть главы Римско-католической церкви неизбежна.

Ранее президент России Владимир Путин, который лично общался с папой римским Франциском, направил соболезнования в Ватикан. Политик напомнил, что Франциск пользовался большим международным авторитетом — в том числе как защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости.

Между тем в интернете распространяются слухи о якобы предстоящем Апокалипсисе. В трудах ирландского святого Малахии (1094-1148) нашли запись о том, что после 112-го папы римского католическая церковь прекратит свое существование, а мир погрузится в хаос. Правда, доказательства кажутся притянутыми за уши.