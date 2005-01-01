Как живет злодейка Вика спустя 20 лет после выхода "Не родись красивой"

Сериал "Не родись красивой" вышел на экраны в 2005 году. Многие актеры, исполнившие в нем роли, стали безумно популярными — их любили и ненавидели зрители, основываясь на образах персонажей. Больше других не повезло Юлии Такшиной. Ее окрестили злодейкой, ведь именно ее героиня Вика Клочкова пакостила всеобщей любимице Кате Пушкаревой.

Злодейка, бездельница, склочница, эгоистка — всеми этими эпитетами можно было охарактеризовать её образ. Роль получилась яркой, запоминающейся и сделала актрису узнаваемой. Правда, и добавила головной боли. Режиссёры принялись эксплуатировать понравившийся типаж и в основном предлагали роли стервозных красоток. Стереотип приходилось рушить, идти на эксперименты и более тщательно подходить к выбору материала.

Сейчас в фильмографии Юлии Такшиной более 70 картин. Тут и сказочные персонажи, и исторические личности, и следователи, и офицеры полиции, неподкупные начальницы. А ещё она с удовольствием играет на сцене. График гастролей расписан на месяцы вперёд.

Удачно сложилась и личная жизни Такшиной. Она растит двоих сыновей от актера Григория Антипенко — Ивана и Федора. Младший заканчивает девятый класс, а старший летом будет поступать в институт. Иван выбрал театральный вуз. Юлия от этого не в восторге, но не препятствует сыну.

"Я считаю, моя обязанность как матери показать ему минусы этой профессии. Потому что он видит пока что плюсы. Он видит, как мы ездим на гастроли, как у нас берут интервью, как мы снимаемся в кино. Но он не понимает, что может быть по-другому. Я не имею права его здесь останавливать. Потому что я обожаю эту профессию. Я считаю, что нет ничего лучше этой профессии. Почему я должна лишать своего ребёнка этого же ощущения, если он горит этим, он желает этого? Да дай Бог, чтобы у него всё получилось", — рассказала Такшина в интервью Татьяне Устиновой в шоу "Мой герой".