В понедельник Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии "Служение". Она прошла в рамках Второго Всероссийского муниципального форума "Малая Родина" - сила России".

Президент отметил - этот год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И поэтому совершенно справедливо и своевременно, что в премии появилась новая номинация – "Мужество и героизм – на благо служения Родине".

Глава государства вручил статуэтку победителю - первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову.