ФСО объяснила закрытие Мавзолея Ленина

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве закроют для посетителей на время подготовки и проведения майских праздников. Об этом в понедельник, 21 апреля, предупредила Федеральная служба охраны России (ФСО), в ведении которой находится указанный объект.

В ФСО уточнили, что с 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет. Это объясняют "подготовкой и проведением мероприятий", сообщает ТАСС.

В 2024 году отмечалась памятная дата: столетие открытия Мавзолея для посетителей. До этого доступ в усыпальницу вождя был только у его родственников, высшего руководства Коммунистической партии и советского правительства. Однако 1 августа 1924 года Мавзолей стал общедоступным.

Не все пользуются этим доступом в познавательных целях. В феврале 2023 года нетрезвый россиянин попытался открыть Мавзолей и похитить из него тело Ленина. Вызванные медики выявили у мужчины психическое расстройство.