Польша решила свернуть льготы для украинцев

Времена польской щедрости для украинских беженцев подходят к концу. Варшава устала платить за "гостей", заявил мэр Варшавы польской столицы и кандидат в президенты Рафал Тшасковский.

Как отметил Тшасковский в интервью Financial Times, поляки относились к украинцам как к своим гражданам. Однако это не может продолжаться вечно, льготы для украинцев нужно сворачивать. По словам политика, теперь Польша будет помогать выборочно – тем, кто работает и платит налоги.

Тшасковский подчеркивает, что дело просто в здравом смысле: на сегодняшний день в Польше проживают более 900 тысяч украинцев. И курс на "гостеприимство" сменяется курсом на "выгодное сотрудничество", о котором ранее говорил польский премьер-министр Туск: Варшава хочет зарабатывать на Украине, а не просто "быть солидарной".