Наталья Сергунина: Акцию "Библионочь" в Москве посвятят юбилею Победы

"Библионочь" объединит почти 400 культурных площадок Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. В этом году событие будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По ее словам, в этом году "Библионочь" объединит почти вдвое больше площадок. Подготовлено более 1700 событий, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Узнать более подробную информацию о мероприятиях, а также зарегистрироваться можно на сайте акции.

Ранее стало известно, что за год в Москве отремонтировали 13 библиотек. Сегодня библиотеки стали настоящими интеллектуальными площадками. Они подключены к городской сети Wi-Fi и Национальной электронной библиотеке.