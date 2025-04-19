Николай Цискаридзе перенес 10 операций из-за тяжелой болезни

В новом выпуске программы "Сегодня вечером" герои делились историями чудесного исцеления, спасения и любви. Ведущий передачи Николай Цискаридзе не остался в стороне и поведал свой рассказ о перенесенном в юности тяжелом заболевании, от которого многие погибают. Дело в том, что молодой артист балета подхватил золотистый стафилококк.

"В больнице провел месяц. Параллельно со мной лежал сын Жерара Депардье Гийом с таким же диагнозом, ему отрезали ногу, началась гангрена и в итоге он скончался. Мне тогда доктор сказал, что я один из миллиона, у которого не было осложнений и удалось выжить", - отметил Цискаридзе.

Он признался, что перенес порядка десяти операций. В какой-то момент к нему даже пригласили батюшку.

"Он меня причастил, и на следующий день температура исчезла, хотя я месяц провел в жутких муках", - сообщил легендарный артист балета.

Ранее стало известно, что против Николая Цискаридзе ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский. Артисту заблокировали активы на территории Украины, а также аннулировали лицензии, запретили передавать объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, под санкциями подразумеваются прекращение торговых соглашений и лишение всех украинских госнаград. Запрет будет действовать десять лет.