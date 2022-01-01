Неопознанный летающий объект несколько часов кружит над Львовом

Жители Львова и сервис Flightradar24 в течение нескольких часов наблюдают кружащий над городом неопознанный летающий объект. Сервис наблюдения за воздушным движением публикует траекторию полета НЛО, напоминающую фигуру человека или пятиконечную звезду, на странице в соцсети X.

Воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года. Запрещены как международные, так и внутренние рейсы. Так что НЛО – единственный объект, отображающийся в данный момент на радарах.

Сервис отмечает, что рейс под кодом WELCOME вылетел в 11.41 по местному времени. При этом пункт прибытия или категория воздушного судна не указаны.