Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран. Документ обнародован в понедельник, 21 апреля.

Пресловутый документ определяет правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана в долгосрочной перспективе по широкому спектру направлений: оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии.

Как отмечает ТАСС, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что этот договор укрепит отношения России и Ирана и в двустороннем сотрудничестве, и в координации действий на международной арене.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал, что договор о стратегическом партнерстве не обязывает Россию воевать за Иран при его конфликте с Соединенными Штатами. Однако есть в этом соглашении статьи, касающиеся развития военно-технического сотрудничества.

Руководитель российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва всячески поддерживает договоренности, которые учитывают законные интересы Исламской Республики Иран. Вместе с тем Россия считает рискованными попытки "нагрузить" переговоры Соединенных Штатов и Ирана вопросами, не имеющими отношения к ядерной программе.