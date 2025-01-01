Путин расширил полномочия правительства

Полномочия правительства при исполнении федерального бюджета в 2025 году расширены. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Кабинет министров получил право в этом году увеличивать общий объем расходов на сумму поступающих дополнительных ненефтегазовых доходов, и делать это без правки закона о федеральном бюджете. При этом доходы, как и в прошлом году, будут направляться в резервный фонд правительства, а распределяться - по согласованию с парламентской комиссией.

Как напоминает РИА Новости, федеральный бюджет на 2025 год утвержден с дефицитом в 0,5% ВВП. Запланированы доходы в сумме 40,296 триллиона рублей, а расходы – в 41,469 триллиона. Ненефтегазовые доходы бюджета определены на уровне 29,36 триллиона рублей: все, что сверх этого порога, направится в резервный фонд правительства.