Вика Цыганова огласила неприглядную правду о Галкине*

Иноагент Максим Галкин* внезапно заговорил на украинском. Юморист, ранее учивший иврит, теперь демонстрирует зрителям новые знания. Однако Вика Цыганова объяснила, что муж Аллы Пугачевой вовсе не полиглот, а простой приспособленец.

Максим Галкин* оскандалился в минувшее воскресенье, когда в видеообращении поздравил поклонников с Пасхой сначала на русском, а затем — на украинском языке. Вика Цыганова уверена, что за таким поведением юмориста стоит банальная жажда наживы.

"Иноагент Галкин* стремится не только задеть Россию, но и выслужиться перед новыми хозяевами. Живя в Израиле, он радостно поздравлял евреев на иврите со всеми праздниками, сейчас же иврит резко забыл и перешел на украинский. Ведь теперь у Галкина* новые спонсоры", — заявила артистка.

Цыганова напомнила, что недавно муж Пугачевой выступал в Праге перед украинскими олигархами.

"Выслуживается, чтобы ещё раз позвали. Правда, говорит пока он по-украински с таким ужасным акцентом, что недоумение вызвал вообще у всех — и у русских, и у украинцев", — отметила Виктория в своем Telegram-канале.

*признан иноагентом на территории России