Путин заявил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия

Пасхальное перемирие завершено, возобновились боевые действия. Об этом сообщил журналистам президент России Владимир Путин, отметив нарушение соглашения украинской стороной.

Российский лидер отметил, что в целом наблюдалось снижение боевой активности со стороны противника – такие данные предоставили командующие группировок ВС России. По словам Путина, в Москве это приветствуют. В то же время, зафиксировано почти 5 000 нарушений. По данным главы государства, из 4 900 инцидентов - 6 атак и 90 попыток ударов беспилотниками самолетного типа.

Президент России объявил пасхальное перемирие 19 апреля. Оно продлилось с 18:00 до 00:00 часов 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался, передает ТАСС.