Путин отметил мужество лидеров, которые прибудут в Москву на парад Победы

Лидеры государств, которые планируют приехать в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая, демонстрируют большее мужество, чем те, кто им угрожает, заявил Владимир Путин. Президент России усомнился в том, что Запад способен исполнить свои угрозы.

По словам Путина, высказывающие угрозы западные деятели прячутся за чужими спинами. А угрожают тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом.

Российский лидер отметил: чтобы осуществить угрозы, надо иметь необходимые инструменты. Также нужно быть готовыми применить эти силы и средства. Есть ли все это у европейских чиновников - неизвестно, приводит ответ Путина журналистам РИА Новости.