Чернышева не позвали? Дочь собрала родных в загородном доме Заворотнюк

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна в начале апреля родила первенца. Малыш и мама сейчас в Москве. Наследница актрисы, живущая в Эмиратах, наслаждается возможностью побыть с семьей.

В Пасху Анна собрала родных за столом в загородном доме звезды сериала "Моя прекрасная няня". Заворотнюк-младшая рассказала на своей странице в соцсети, что они украшали куличи и яйца, а потом жарили шашлыки в саду. Поделилась Анна и семейным пасхальным лайхаком.

"Красили яйца в луковой шелухе, бабушка так уже много лет делает. Дальше в чулок, приложить листочек и варить. Получается очень красиво", — рассказала дочь Заворотнюк.

Отметим, что подмосковный особняк, в котором свои последние дни провела актриса, теперь принадлежит ее матери Валентине Борисовне и младшей дочери Миле. Петр Чернышев не живет в этом доме, якобы у него натянутые отношения со старшими детьми Заворотнюк. Про то, что фигурист присутствовал на праздновании Пасхи, Анна ничего не говорила, скорей всего Петр был занят репетициями ледовых шоу.