Делягин: Ватикан сегодня - это огромные навыки социальной инженерии

Какую роль играет Ватикан в современной глобальной политике? Деньги, связи и души людей - насколько значительны возможности Святого Престола? Почему миротворческие усилия Франциска не приносили желаемого результата? И в какой мере Ватикан, используя свой авторитет среди униатов, может влиять на события на Украине?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Ватикан - это власть над душами миллиарда католиков. Их очень много в Южной Америке, очень много в Африке, которая является будущим центром конкуренции всего мира. Очень много в Европе. Это контроль над огромной частью человечества. Потому что католическая религия - это религия беспрекословного подчинения. Да, это капитал. Да, это спецслужбы. Но также это - огромные навыки социальной инженерии", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео