Трамп предупредил ФРС о грядущем замедлении экономики США

Президент США призвал ФРС немедленно снизить процентные ставки. Главу Федрезерва Джерома Пауэлла Дональд Трамп назвал "мистером Слишком Поздно".

Как написал Трамп в соцсети Truth Social, стоимость энергоносителей значительно снизилась, цены на продукты питания существенно снизились, большинство других товаров имеют тенденцию к удешевлению. Инфляции практически нет, заявил американский лидер.

Хотя эти статьи расходов имеют столь приятную тенденцию к снижению, замедление экономики США не исключено. Если только "главный неудачник" не снизит прямо сейчас процентные ставки. Трамп написал, что Пауэлл всегда опаздывал - за исключением предвыборного периода в США, когда он снижал ставки, чтобы помочь избраться "сонному Джо Байдену".