Сергей Собянин: Вагоны метро "Москва" являются одними из лучших в мире

Около 90% составов московского метро будут поездами нового поколения. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в столичной подземке курсируют уже более 1500 вагонов "Москва".

"Составы были специально сконструированы для Московского метрополитена. И по техническим характеристикам, параметрам комфорта и безопасности стали одними из лучших в мире", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал о развитии дорожной сети в Москве. Так, 100 километров дорог построили и ввели в эксплуатацию в столице в прошлом году.