Такого хамства до Меган во дворце не видели: за что Елизавета II при слугах отругала жену Гарри

Меган Маркл в очередной раз попала в скандал из-за грубого обращения со своими подчиненными. От герцогини Сассекской сбежала помощница.

Королевский историк Хьюго Викерс в беседе с The Sun рассказал, что не удивлен таким новостям, ведь однажды Меган отчитала сама королева. Елизавета II была в ужасе от того, как жена принца Гарри обращается со слугами.

После свадьбы Меган и Гарри переехали во Фрогмор коттедж неподалеку от Виндзорского замка. За поместьем герцога и герцогини Сассекских ухаживал лично садовник королевы. В один из дней Маркл в грубой форме указала мужчине на недочеты в работе. Садовник так оскорбился, что пошел жаловаться Елизавете II.

"Боюсь, я не удивлен этими обвинениями, потому что даже когда она была в Виндзоре, я помню, что слышал из очень хороших источников, что были проблемы. Меган была очень груба с одним из садовников в Виндзоре, когда они были во Фрогмор коттедже. Он пошел жаловаться королеве, и Елизавета II отругала Меган прямо при слугах, потому что королеве не нравились, когда грубят персоналу", — поделился Хьюго Викерс.