Патрушев указал на морские угрозы со стороны Запада

Коллективный Запад создает все больше морских угроз для России. Там не стесняются открыто говорить о намерениях блокировать российское судоходство, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев отметил, что озвучиваемые британцами и некоторыми лидерами Евросоюза планы санкций начинают напоминать морскую блокаду. Однако все западные шаги встретят адекватный и соразмерный отпор со стороны России.

Помощник президента подчеркнул: если дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства готов обеспечить Военно-морской флот России. Это нужно четко понимать горячим головам в Лондоне или Брюсселе, заключил Патрушев в интервью "Коммерсанту".