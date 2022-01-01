"Я скучаю": Алексей Панин* горько пожалел, что поливал грязью Россию

Алексей Панин* покинул Россию около пяти лет назад. Актер с дочкой обосновался в Испании, а в Москву приезжал только на заработки. Но с 2022 года звезда фильма "Жмурки" открыто выступил против своей Родины, он радовался взрыву на Крымском мосту, за что был признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов.

Теперь Панин* боится возвращаться в Москву. Артист колесит по миру с антрепризным спектаклем и вспоминает, как хорошо ему было на Родине. Актер горько пожелал о содеянном и признался, что тоскует по дому.

"Я скучаю по тем местам где я вырос, я скучаю по тем улицам, куда меня бабушка водила в детский садик. Просто жалко, что я не могу приехать в свою деревню. Я хотел бы приехать в Россию на недельку, сходить в ресторан Дома литераторов", — рассказал Панин* Telegram-каналу "Хуже и не скажешь".

Напомним, что в 2023 году актера объявили в международный розыск. Против него возбуждено дело за оправдание терроризма и призывы к нарушению территориальной целостности России. Панину* грозит до семи лет лишения свободы.

*признан в России иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.