Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе в муниципалитетах

Активно привлекать ветеранов специальной военной операции к работе в муниципалитетах предложил сегодня Владимир Путин. Президент заявил об этом, обращаясь к участникам открывшегося в Москве Второго всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России". Глава государства подчеркнул - эти люди сильные, надёжные и делом доказали, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них - интересы Отечества.

Столько глав муниципалитетов в одном месте можно встретить раз в год и только здесь - на всероссийском форуме, где сегодня награждают лучших из лучших муниципальных служащих нашей страны. Это те, кто следит за качеством местных дорог, жилыми домами и отвечает за коммуникации, то есть за провода и трубы. А ещё детские площадки, парки, водоемы, школы, детские сады. И этот список ещё длинный. По сути, люди из муниципалитета - это представители власти, которые ближе всего к нам - жителям больших и малых городов, поселков, сел и деревень.

И от того, как они служат, у людей формируется общее отношение к государственным властям. В Национальный центр России приехали муниципальные служащие со всей страны - от Калининграда до Камчатки, в том числе и из новых регионов.

Муниципальный форум "Малая Родина - сила России" – это, прежде всего, возможность обменяться опытом и научиться чему-то новому у своих коллег. Без ежедневной рутинной работы, которая за каждым из этих людей, не добиться главного - национальных целей развития страны.

"Вы посвящаете себя нелёгкому, но очень значимому делу. Именно к вам люди в первую очередь идут за решением своих повседневных проблем, именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему", - отметил Путин.

Определить победителей и лауреатов – тех, кто занял второе и третье место – было непростой задачей. Оргкомитет премии получил почти 42 тысячи заявок, а в народном голосовании участвовали около миллиона человек.

"Совершенно справедливо, своевременно, что в этом году в премии появилась новая номинация – "Мужество и героизм – на благо служения Родине". Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они люди сильные, надёжные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них – интересы Отечества", - сказал Путин.

Почетную премию Владимир Путин вручил заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области, Владимиру Таранцову. Проект "За Отечество". А всего лучших сотрудников муниципалитетов чествовали в 10 номинациях. Например, таких как "Развитие территорий - благополучие жителей". Или "Благополучие семьи - приоритет государства". За поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и организацию гуманитарной помощи участникам СВО, получившая премию в этой номинации Тамара Карпенко из Москвы, которая сама мать восьмерых детей, объединила неравнодушных жителей города. Зачастую ночью ей приходили данные из комиссариата, а уже утром они собирали для наших солдат машину гуманитарной помощи. Поначалу делали это вместе с супругом и детьми, а потом к ним присоединились уже тысячи волонтёров.

"Добро объединяло, объединяет и всегда будет объединять. Ведь у каждого из нас есть доброе сердце, трепетная душа и руки, дарующие надежду", - говорит Тамамра Карпенко, лауреат премии "Служение" в номинации "Благополучие семьи - приоритет государства".

Ещё один лауреат этой премии - врач из Алтайского края Александр Бокк, председатель Михайловского районного собрания депутатов. Он создал проект "Позитивный образ отца семьи", где глава именно мужчина – и, в первую очередь, это основной ориентир для подрастающего поколения со своими принципами - всегда помнить о высокой степени ответственности перед детьми.

А вообще главная цель этого конкурса – повысить доверие к работе муниципальных служб. Об этом говорил и Владимир Путин уже после церемонии награждения на встрече с теми, кто, как говорят здесь, на местах отвечают за благополучие жителей – главами муниципалитетов. Разговор зашёл и о привлечении к работе молодых людей.

"Ребята, которые сейчас участвуют в боевых действиях, там много желающих принять участие в будущем, и работе на муниципальном уровне, на государственном, региональном и федеральном", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что у таких кадров уже другие жизненные приоритеты, а главное - высокое чувство ответственности перед народом своей страны.