Мишустин обсудил с премьером Казахстана совместные проекты двух стран

Между Москвой и Астаной сложились братские, добрососедские и союзнические отношения. А Казахстан - важнейший партнер России в евразийском регионе.

Об этом глава кабмина Михаил Мишустин заявил на переговорах со своим коллегой - премьером Казахстана Олжасом Бектеновым, который прибыл в Москву.

В приоритете - укрепление торгово-экономического сотрудничества. Над этим активно работает межправительственная комиссия. Порядка 70% взаимного товарооборота обеспечивается за счёт прямой кооперации регионов двух стран. Обсудили на переговорах и совместные проекты Москвы и Астаны.

"Это область энергетики, включая мирный атом, промышленность, высокие технологии, "цифра". Системно работаем над развитием нашей инфраструктуры и логистики, прежде всего, по международному транспортному коридору "Север – Юг", - отметил Мишустин.