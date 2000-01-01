Пожарные защищают населенные пункты от природных возгораний

Информация о ситуации с природными пожарами. На востоке Оренбургской области пылают степи. Огнем охвачены почти 2,5 тысячи гектаров. Тушение осложняют сухая погода и порывистый ветер. Борются со стихией и в Забайкалье. По всему региону действуют по меньшей мере 50 лесных пожаров. Все силы МЧС направлены на защиту населенных пунктов. На помощь коллегам из Хабаровска сегодня прибыла аэромобильная группировка Амурского спасательного центра.

С высоты птичьего полета видно, как внизу тлеют поля. В Забайкалье погода сухая и ветреная - пламя распространяется быстро. Сейчас пожарные, добровольцы работают без отдыха - чтобы не допустить перехода огня на ближайшие населенные пункты. Самый крупный очаг в Тунгокоченском районе. Горит лес. Вокруг пылающего участка - а это несколько гектаров - нужно очень быстро проложить защитную полосу.

Тушить сложно, в последнее время стояла засуха: реки и озера обмелели, торфяники высохли, так что огню ничего не мешает. На пожаре работают более 600 человек и около 30 единиц техники. Скоро обещают дождь, но ветер все равно не дает бороться с огнем. Обстановку оценил глава МЧС России Александр Куренков.

ЧС в Забайкалье объявили ещё 7 апреля. В регионе сейчас 50 крупных очагов - горят почти 170 тысяч гектаров леса. На тушении задействованы свыше 2000 человек.

А это кадры из Челябинской области - огонь подошел вплотную к трассе. Видимость нулевая. В дымовой завесе столкнулись 5 автомобилей. Один съехал в кювет и загорелся от пламени на обочине. Люди в панике выбегали из машин, спасаясь от удушья.

В России, по данным Авиалесоохраны, за сутки потушили 63 лесных пожара - от Подмосковья до Дальнего Востока. Режим ЧС введен в трех субъектах: на всей территории Забайкальского края, и по одному району в Бурятии и Республике Тыва.