"Пустыня вокруг Дубая — огромное кладбище": после жуткой вечеринки с Ковальчук пропали и другие девушки

Украинская модель Мария Ковальчук была найдена у обочины дороги в Дубае. Девушку с переломом позвоночника буквально с того света вытащили врачи. По слухам, она стала жертвой вечеринки с богачами.

Мария пока не может разговаривать, поэтому что точно с ней произошло, не известно. Мать девушки дала несколько комментариев СМИ, а потом замолчала. Профессиональная модель Татьяна Можегова считает, что в истории Ковальчук слишком много странностей.

"Я узнала, что два скаута, которые были с ней в близком контакте, уехали в Европу. Они представились якобы агентами от модельного агентства. Также мне известно, что девушка, которая могла ее подставить и выдавала себя за подругу, удалила все фотографии и информацию, которая могла бы связать ее с той вечеринкой", — заявила Можегова в своем видеоблоге.

Татьяна полагает, что Марию обманом заставили подписать контракт, в котором мелким шрифтом указывалось, на что на самом деле она соглашается. Ковальчук считала, что перед самый обычный документ.

Можегова объяснила и внезапное молчание матери пострадавшей. Модель предположила, что женщину могли заставить замолчать или предложили ей внушительную сумму.

Татьяна выяснила и другие детали. Так, стало известно, что на той вечеринке с Ковальчук находились еще две девушки, о них ничего не слышно с марта, а значит они могут быть убиты.

"Пустыня вокруг Дубая — это огромное кладбище. Возможно, многие пропавшие будут найдены зарытыми в песках. Я понимаю, что для бизнеса Дубая невыгодно раскрывать преступления — это может сильно ударить по туризму и их доходам", — заявила Можегова.