После завершения пасхального перемирия в Часов Яре Донецкой народной республики продолжились позиционные бои. Российские войска закрепляются на новых рубежах и зачищают центр города от боевиков ВСУ, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам эксперта, украинские войска все еще удерживают мощный укрепрайон в центре города. Его российские войска пока не преодолели – хотя есть предпосылки для оттеснения ВСУ из центральной части Часова Яра, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, подразделения российской армии продвинулись в Часов Яре. ВС России заняли прибрежную зону на севере Днепровского пруда. В то же время украинские войска пытаются удержать укрепрайон на пересечении Днепровской и Центральной улиц.