Трамп пообещал раскрыть детали переговоров по Украине через три дня

Президент США пообещал предоставить полную информацию о переговорах по Украине в ближайшие три дня. По словам Дональда Трампа, встречи с российскими и украинскими представителями были "очень хорошими", передает Reuters.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 11 апреля в Санкт-Петербурге встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Переговоры Уиткоффа с Путиным длились 4,5 часа, обсуждались аспекты украинского урегулирования.

Также Трамп назвал очень хорошими переговоры США с Ираном. Переговоры с иранской делегацией проходили 19 апреля в Риме. Стороны пытались урегулировать разногласия вокруг ядерной программы Тегерана. По словам американского лидера, необходимо время, чтобы понять, каким будет исход переговоров.