Российская система противовоздушной обороны отразила новые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать регионы России с использованием летательных беспилотников. Об этом во вторник, 22 апреля, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, с 20.00 мск 21 апреля до 06.00 мск 22 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом пять БПЛА ликвидированы над территорией Республики Крым, три аппарата сбиты над Белгородской областью, два устройства обезврежены над Орловской областью.

Атаки дронов со стороны украинских националистов не прекращались даже во время пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. За 30-часовую паузу ВСУ допустили 4900 нарушений режима перемирия, в том числе применив 90 беспилотников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по гражданским объектам и мирному населению.