Пинчук и Чобанян провели вместе ночь: "Через неделю объявят, что сошлись"

Звезды "Дома-2" объявили о разводе в феврале после того, как в Сеть слили переписки Арая с другими девушками. Ира не смогла смириться с предательством мужа.

Пинчук улетела с подружками на Мальдивы, где больше недели загорала и пыталась пережить измену Чобаняна. Арай же в это время заявил, что ни в чем перед женой не виноват, мол, у него не было интима с другими, только разговоры. Но звезду "Дома-2" это не убедило, и вернувшись с отдыха, она собрала чемоданы, взяла детей и съехала с квартиры.

Чобанян тоже не смог жить в апартаментах, где все ему напоминает о крахе брака. Супруги выставили квартиру на продажу. Ира сняла трехэтажный дом за городом, Арай ютится в маленькой квартирке в Москве.

Когда мужчина приезжал к жене за детьми, они смогли впервые поговорить без истерик. Позже оба объявили, что договорились остаться друзьями.

После того разговора не прошло и месяца, как Иру и Арая сняли вместе. Супруги в компании друзей праздновали Пасху. Все собрались в доме Пинчук. Судя по всему, Чобанян даже остался на ночь.

Поклонники пары неоднозначно приняли радостные новости. Лишь единицы пожелали семье счастья и скорейшего воссоединения. Большинство же сочло, что парочка изначально все так и задумала, мол, никакого развода в планах не было, это все игра на публику.

"Ну, через неделю уже объявят, что сошлись. Денег заработали"; "Да снова сценарий… Ни минуты не верила в развод"; "Интересно, что они придумают в следующий раз? Развод, конечно, — это полное дно"; "Может они решили остаться друзьями? И это правильно, ведь у них двое детей и не нужно их лишать отца", — обсуждают поклонники "Дома-2" в тематических пабликах.